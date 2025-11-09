ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Дербі в Першій лізі: Прикарпаття мінімально перемогло Пробій

Автор: Олег Мамчур
Футболісти борються за м'яч під час матчу
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Новітнє дербі клубів Івано-Франківщини у Першій лізі зібрало повний аншлаг на трибунах стадіону «Рух».

Всього два очки різниці у турнірній таблиці було перед історичним першим протистоянням суперників з Івано-Франківська і Городенки, пише Правда.

У цьому двобої було дуже багато боротьби, чимало попереджень, але не так багато по справжньому гольових моментів. У підсумку, долю матчу вирішив єдиний гол.

На 77-й хвилині за фол проти Приходька арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Одинадцятиметровий чітко реалізував Хома – 1:0.

Свій наступний матч “зелено-жовті” зіграють вже за тиждень – 16 листопада. До Івано-Франківська завітає сумська «Вікторія».

Початок матчу о 12:30.

СХОЖІ НОВИНИ