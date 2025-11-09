Дербі в Першій лізі: Прикарпаття мінімально перемогло Пробій

Новітнє дербі клубів Івано-Франківщини у Першій лізі зібрало повний аншлаг на трибунах стадіону «Рух».

Всього два очки різниці у турнірній таблиці було перед історичним першим протистоянням суперників з Івано-Франківська і Городенки, пише Правда.

У цьому двобої було дуже багато боротьби, чимало попереджень, але не так багато по справжньому гольових моментів. У підсумку, долю матчу вирішив єдиний гол.

На 77-й хвилині за фол проти Приходька арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Одинадцятиметровий чітко реалізував Хома – 1:0.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Свій наступний матч “зелено-жовті” зіграють вже за тиждень – 16 листопада. До Івано-Франківська завітає сумська «Вікторія».

Початок матчу о 12:30.