Патрульні оформили адміністративні матеріали щодо водія, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння та був позбавлений права керування

Учора на вулиці Героїв УПА патрульні зупинили транспортний засіб ВАЗ за порушення комендантської години.

Під час спілкування з 50-річним водієм, поліцейські помітили в останнього ознаки сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці, пише Патрульна поліція Івано-Франківської області.

У результаті, стрілки драгера показали вгору, а це означає, що рівень алкоголю в організмі керманича перевищував 5 проміле.

Також, патрульні встановили, що керманич позбавлений права керування транспортним засобом.

На водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння), за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) та за ст. 126 (Керування транспортними засобом без необхідних документів) КУпАП.

