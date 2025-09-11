Для франківців проведуть онлайн-тренінг з мінної безпеки

13 вересня франківців кличуть на відкритий онлайн-тренінг з мінної безпеки. Учасники дізнаються, як розпізнати небезпечні предмети, уникати ризикових місць і правильно діяти у випадку загрози. Участь безоплатна.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Організовує подію освітньо-культурний Гончаренко центр разом із фахівцями Українського Червоного Хреста, пише Правда.

За словами директорки освітньої онлайн-платформи Вікторії Захарової, попри постійні попередження, українці й далі щодня стикаються з ризиком від мін, снарядів чи замаскованих вибухонебезпечних предметів. Часто це відбувається під час звичайних буденних справ – прогулянок, роботи на полі чи подорожей.

«Ми хочемо дати слухачам прості та зрозумілі знання: що робити, якщо ви помітили підозрілий предмет, як убезпечити себе й рідних та як діяти у небезпечній ситуації. Такі навички потрібні кожному, адже від них залежить порятунок життя», — каже Вікторія.

Вести онлайн-сесію буде експертка з мінної небезпеки Українського Червоного Хреста Ольга Глухова. Учасники дізнаються, як виглядають вибухонебезпечні предмети, як визначати небезпечні місця та як поводитися у ситуаціях ризику, щоб мінімізувати загрозу для себе й оточення.

Заняття проведуть у п’ятницю, 13 вересня, о 15:00 на платформі Google Meet. Тривалість – близько 1–1,5 години. Участь безоплатна – достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.