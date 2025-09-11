ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті зібрали 5,6 мільйонів гривень під час благодійного аукціону. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
11/09/2025 10:52
Благодійний аукціон проводили на підтримку двох формувань — 102 бригади Сил ТрО та 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Захисникам передали 11 сучасних квадрокоптерів різних найменувань на суму понад 2,3 млн грн. Крім того, ще 500 тис грн перераховано безпосередньо на рахунок бригади, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Це стало можливим завдяки коштам, зібраним під час IX благодійного аукціону. Загалом під час заходу зібрали понад 5,6 млн грн.

