“Soul flowers” — квіткова крамничка з душею в Івано-Франківську
Автор: Олег Мамчур
11/09/2025 10:44
В Івано-Франківська, поруч із залізничним та автовокзалом №1, запрацювала затишна квіткова крамничка soul.flowers.if. Це місце, де квіти стають не просто прикрасою, а справжнім способом виразити почуття.

Тут для вас створюють стильні букети, які говорять замість слів, допомагають зізнатися у коханні, подякувати, привітати чи просто подарувати гарний настрій.

Асортимент крамнички включає не лише живі квіти, а й ніжні сухоцвіти, крафтові листівки та маленькі оригінальні дрібнички, що роблять кожен подарунок особливим.

Команда soul flowers зізнається: «Ми любимо квіти і все, що з ними пов’язано. Наша крамничка – це місце, де квіти живуть з душею». І це відчувається у кожній композиції.

Якщо ви шукаєте букети в Івано-Франківську для особливих подій чи просто хочете подарувати квіти близьким, завітайте до soul.flowers.if.

Адреса: Івано-Франківськ, вул. Залізнична, поруч залізничного вокзалу та автовокзалу №1 (біля міжнародних кас).

Букети з душею — для вас і тих, кого любите.

