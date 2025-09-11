У Калуші після ліквідації міграційної служби ЦНАП збільшив обсяг роботи вдвічі

У Калуській громаді, незважаючи на ліквідацію державної міграційної служби, місцева влада зробила все можливе, щоб мешканці не відчували дискомфорту в отриманні паспортів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду.



Після закриття місцевого офісу міграційної служби усі послуги з оформлення паспортних документів перейшли до Центру надання адміністративних послуг. Це значно ускладнило роботу центру, оскільки кількість заяв зросла. Середня місячна кількість прийнятих заявок на виготовлення паспортів зросла з 324 до 738 — понад удвічі.

Працівники ЦНАПу тепер щодня власноруч доставляють документи до іншого офісу міграційної служби для виготовлення паспортів. Попри це, завдяки їхній професійності, мешканці громади й надалі отримують необхідні послуги без затримок.

За період з липня по серпень 2025 року, після припинення діяльності міграційної служби, адміністратори ЦНАПу прийняли 1477 паспортних документів, а видали 1224.