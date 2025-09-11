Спецпризначенці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту рф під Новоросійськом. ВІДЕО

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони уразили корабель Чорноморського флоту рф під Новоросійськом.

Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає Укрінформ.

«10 вересня 2025 року в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль держави-агресора Росії ― корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого Чорноморського флоту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де агресор “прописав” залишки свого Чорноморського флоту.

Спецпризначенці ГУР завдали удару по кораблю бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Унаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу, ремонт його буде дороговартісним.

Уражений корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році, його вартість близько 60 мільйонів доларів. Загалом Росія має чотири такі судна.

Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР, він може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт.