Прогноз погоди на Івано-Франківщині 11 вересня

11 вересня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну погоду, помірний дощ вночі та значний — вдень. Також в регіоні пройдуть грози.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

В Івано-Франківську вдень стовпчики термометрів піднімуться до 19-21° тепла. По області вдень — 19-24° тепла. У високогір’ї Карпат — 14-19° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Вдень можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.