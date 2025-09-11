ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Родина переселенців із Запоріжжя створила на Франківщині унікальну екоферму зі страусами та поні
Диван на коліщатках в темній вітальні

Родина переселенців із Запоріжжя створила на Франківщині унікальну екоферму зі страусами та поні

Автор: Ігор Василик
11/09/2025 09:02
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Родина Сергія Ворони із Запоріжжя, яка через війну була змушена залишити рідне місто, на Прикарпатті почала нове життя та заснувала власну екоферму. Тепер у їхньому господарстві живуть не лише кози, вівці, кролі чи поні, а й екзотичні страуси, які щоранку й щовечора… танцюють.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на сайт газети Експрес.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

До повномасштабного вторгнення Сергій був успішним бізнесменом і не мав жодного досвіду сільського життя. Однак війна змінила все. Після евакуації сім’я зупинилася у селі Слобідка-Більшівцівська, а згодом придбала будинок у Дем’янові. Життя на землі виявилося непростим: довелося самостійно облаштовувати побут, садити город, заводити господарство.

У 2023 році Сергій Ворона наважився на незвичний крок — створив страусячу ферму. Починав із маленьких пташенят, а нині має шість африканських страусів. Господар дбайливо складає для них раціон, організовує «купання» у спеку, а особливо тішиться, коли птахи влаштовують справжні «танці», демонструючи силу та спритність.

Крім страусів, на подвір’ї живуть козенята, вівці, кролі, морські свинки, коти та улюблениця господаря — шотландська поні Ніка. Чоловік каже, що спілкування з нею заспокоює й додає сил.

Ферма стала своєрідним місцем відпочинку для місцевих жителів, сімей із дітьми та навіть військових, які проходять реабілітацію на Прикарпатті.

Вхід сюди наразі вільний.

Родина планує розвивати господарство й надалі, щоб дарувати людям позитивні емоції та довести: навіть після втрати всього можна почати нове життя з чистого аркуша.

СХОЖІ НОВИНИ