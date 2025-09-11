Родина переселенців із Запоріжжя створила на Франківщині унікальну екоферму зі страусами та поні

Родина Сергія Ворони із Запоріжжя, яка через війну була змушена залишити рідне місто, на Прикарпатті почала нове життя та заснувала власну екоферму. Тепер у їхньому господарстві живуть не лише кози, вівці, кролі чи поні, а й екзотичні страуси, які щоранку й щовечора… танцюють.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на сайт газети Експрес.

До повномасштабного вторгнення Сергій був успішним бізнесменом і не мав жодного досвіду сільського життя. Однак війна змінила все. Після евакуації сім’я зупинилася у селі Слобідка-Більшівцівська, а згодом придбала будинок у Дем’янові. Життя на землі виявилося непростим: довелося самостійно облаштовувати побут, садити город, заводити господарство.

У 2023 році Сергій Ворона наважився на незвичний крок — створив страусячу ферму. Починав із маленьких пташенят, а нині має шість африканських страусів. Господар дбайливо складає для них раціон, організовує «купання» у спеку, а особливо тішиться, коли птахи влаштовують справжні «танці», демонструючи силу та спритність.

Крім страусів, на подвір’ї живуть козенята, вівці, кролі, морські свинки, коти та улюблениця господаря — шотландська поні Ніка. Чоловік каже, що спілкування з нею заспокоює й додає сил.

Ферма стала своєрідним місцем відпочинку для місцевих жителів, сімей із дітьми та навіть військових, які проходять реабілітацію на Прикарпатті.

Вхід сюди наразі вільний.

Родина планує розвивати господарство й надалі, щоб дарувати людям позитивні емоції та довести: навіть після втрати всього можна почати нове життя з чистого аркуша.