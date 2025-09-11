Прикарпатські підприємства боргують сотні мільйонів гривень податків ЄСВ

Станом на 10 вересня в Івано-Франківській області загальна заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) перевищує 446 млн грн.

Про це повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в області Зоряна Панас, інформує «Галка» з наради в ОДА.

За її словами, чотири економічно активні боржники не сплатили понад 369 млн грн — це понад 82% від загальної суми економічно активного боргу.

Найбільший боржник — АТ “Оріана” з боргом у 359,4 млн грн.

«Примусове стягнення із цих підприємств зупинене законом, адже вони внесені до переліку кандидатів на приватизацію», – пояснює Зоряна Панас.

Серед інших найбільших боржників — ТОВ “Карпатнафтохім” (29,7 млн грн), Бурштинська ТЕС (24,4 млн грн) та ПРАТ “Нафтохімік Прикарпаття” (5,7 млн грн).

Загалом юридичні особи заборгували понад 148 млн грн (34% цієї суми припадає на «Карпатнафтохім», 18% — на бюджетні установи). Ще 93,4 млн грн становлять борги фізичних осіб-підприємців, тобто 38,7% від загального боргу.

Крім того, частина боргу — 28,2 млн грн — перебуває у процедурі банкрутства і визнана безнадійною. Найпроблемнішим банкрутом є Калуський калійний завод із боргом у 20,3 млн грн, ліквідацію якого не можуть завершити через наявність на балансі сірчаної кислоти.