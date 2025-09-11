Прикарпатські підприємства боргують сотні мільйонів гривень податків ЄСВ

Станом на 10 вересня в Івано-Франківській області загальна заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) перевищує 446 млн грн.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в області Зоряна Панас, інформує «Галка» з наради в ОДА.
За її словами, чотири економічно активні боржники не сплатили понад 369 млн грн — це понад 82% від загальної суми економічно активного боргу.
Найбільший боржник — АТ “Оріана” з боргом у 359,4 млн грн.
«Примусове стягнення із цих підприємств зупинене законом, адже вони внесені до переліку кандидатів на приватизацію», – пояснює Зоряна Панас.
Серед інших найбільших боржників — ТОВ “Карпатнафтохім” (29,7 млн грн), Бурштинська ТЕС (24,4 млн грн) та ПРАТ “Нафтохімік Прикарпаття” (5,7 млн грн).
Загалом юридичні особи заборгували понад 148 млн грн (34% цієї суми припадає на «Карпатнафтохім», 18% — на бюджетні установи). Ще 93,4 млн грн становлять борги фізичних осіб-підприємців, тобто 38,7% від загального боргу.
Крім того, частина боргу — 28,2 млн грн — перебуває у процедурі банкрутства і визнана безнадійною. Найпроблемнішим банкрутом є Калуський калійний завод із боргом у 20,3 млн грн, ліквідацію якого не можуть завершити через наявність на балансі сірчаної кислоти.