Світлана Онищук вимагає навести лад із рухом електросамокатів

Івано-Франківська ОДА/ОВА розробила рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо використання електросамокатів. Громади мають запроваджувати правила користування цими двоколісниками.

Про це повідомила голова ОВА/ОДА Світлана Онищук під час наради 10 вересня, інформує “Галка”.

За словами керівниці області, органам місцевого самоврядування рекомендується розробляти та затверджувати власні порядки користування цими видами транспорту, беручи за приклад рішення Хмельницької міської ради від 28 липня 2023 року. Також вона закликала громади проводити інформаційні кампанії серед молоді щодо безпечного користування електросамокатами та відповідальності за порушення.

“Мені вже страшно відкривати Facebook – щодня трагічні випадки, пов’язані зі поїздками на цих самокатах. Ми повинні це зупинити. Тут важливе втручання батьків – не дозволяти неповнолітнім користуватися електросамокатами”, – зазначила голова ОДА/ОВА.

Особливу увагу, за її словами, мають приділити Івано-Франківська, Коломийська та Калуська територіальні громади. Всі відповідні рекомендації невдовзі буде надіслано місцевій владі.

“Зазначу, що відповідно до вимог чинного законодавства місцеві державні адміністрації не наділені повноваженнями щодо заборони чи контролю руху електросамокатів або інших легких електричних транспортних засобів. Проте це право мають органи місцевого самоврядування”.

Також надали рекомендації поліції:

посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху водіями електросамокатів, особливо поблизу шкіл, парків та у центральних частинах міст;

у співпраці з органами місцевого самоврядування облаштувати спеціально відведені зони і паркувальні майданчики для такого транспорту;

провести інформаційні кампанії для молоді щодо правил безпечної їзди та відповідальності за порушення.

Як вже повідомляли прикарпатські ЗМІ раніше, 8 вересня у районі Південного бульвару сталася аварія між автомобілем Volkswagen та самокатом, яким керувала 13-річна дитина. Постраждалого хлопчика доставили до обласної дитячої лікарні.

А 3 вересня 20-річний хлопець на електровелосипеді на Вічевому майдані збив дитину. 6-річний франківець у важкому стані з черепно-мозковою травмою в обласній дитячій лікарні. Після цього випадку міський голова Руслан Марцінків повідомив про посилення обмежень для велосипедистів у центрі Івано-Франківська. На “стометрівці” встановлять додаткові заборонні знаки для руху на велосипедах.