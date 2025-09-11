ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську п'яна водійка збила пішохода відчиненою дверкою
Автор: Ігор Василик
11/09/2025 08:18
Франківські поліцейські затримали 20-річну водійку, яка сіла за кермо напідпитку та збила на пішохода.

Потерпіла 25-річна дівчина опинилася в лікарні з численними травмами.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

ДТП трапилося 09 вересня опівночі, у дворі будинків по вулиці Галицькій.

За попередньою інформацією, водійка Nissan Leaf під час руху заднім ходом збила пішохідку відчиненою дверкою авто. У крові порушниці виявили 1,36 проміле алкоголю.

Водійку затримали у процесуальному порядку. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

Чорне авто на нічній вулиці України.

