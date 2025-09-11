ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні Коломия прощається із захисником Віталієм Марціновським
Автор: Ігор Василик
11/09/2025 08:04
У четвер 11 серпня 2025 року, в місті Коломия проведуть в останню путь ветерана російсько-української війни Віталія Марціновського.

Про це повідомили на Facebook-сторінці військового оркестру бригади “Едельвейс”, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Як ідеться у дописі, у 2024 році Віталій Марціновський отримав поранення, після цього він демобілізувався. Ветеран допомагав війську, брав участь в конвоях благодійної організації “Jeeps for Peace”, доставляючи автомобілі в Україну та на передову.

Ветеран помер 9 вересня 2025 року.

У нього залишилися дружина та діти.

У четвер, 11 вересня о 12:00 годині відбудеться чин похорону. Ветерана поховають на міському кладовищі в Коломиї.

