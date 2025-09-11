Громада Івано-Франківська передала військовим з “Азову” наземні дрони

4 наземні дрони з причепами для «Азову» громада Івано-Франківська передала завдяки конкурсу проектів та програм «80/20».

Ця ініціатива дозволила профінансувати 80% вартості техніки з міського бюджету, а решту 20% забезпечили волонтерські та громадські організації, небайдужі мешканці та підприємці. Що таке ці роботизовані комплекси та чим допоможуть захисникам – розповів Віктор Синишин:

«Саме сьогодні ми передаємо наземні дрони із причепами, які слугуватимуть як для доставки спорядження військовим у важкодоступні місця, так і для евакуації поранених й інших засобів на місця дислокації. Це дуже хороша річ і дуже необхідна нашим військовим, оскільки ці роботизовані наземні дрони мають підвищену прохідність, а встановлені шини долатимуть всякі труднощі, багнюки і так далі. Продовжуємо допомагати нашим військовим. Цю номінацію ми вперше запровадили і дійсно зменшили фінансування 80/20, бо раніше було 70/30, тому що ми розуміємо, що військовим потрібно. І тішить те, що дуже багато громадських організацій скористались цим конкурсом і цією номінацією та, власне, допомагають нашим військовим», – розповідає секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин.

Ці наземні дрони вже відправилися в перший батальйон, щоб допомагати піхоті. Азовці зможуть делегувати рободронам рутинні справи: доставку боєприпасів, їжі та інших потрібних речей. Але найважливіша функція цієї техніки – евакуація поранених захисників. Раніше це все можна було зробити лише завдяки нашим відважним військовим на машині. Тепер працюватимуть наземні дрони, без ризику для життя захисників.

«Великий наземний транспорт типу пікапів, бусів зараз не має можливості під’їхати до нуля, тому що велика кількість FPV-дронів просто не дає цієї можливості. А маленький НРК може підлетіти, підскочити, швидко це зробити із мінімальними ризиками для особового складу. Втратити НРК набагато простіше, ніж втратити людину. Людина цінна, людину треба навчити, людина має сім’ю – ми опікуємося. А НРК – це просто робот. Ці роботи нами вже використовувались, вони себе зарекомендували, як хороші. Ми знаємо їхні характеристики і можливості, що вони нам підходять», – говорить представник бригади «Азов» Андрій Кориневич.

На початку повномасштабного вторгнення практично кожен українець долучався до допомоги військовим, і завдяки цьому і досі тримається фронт. Проте з кожним роком війни спостерігається зменшення донатів та допомоги бійцям. Саме тому такі програми, які покривають 80% суми, за яку була придбана допомога, є дуже важливими. Особливо, коли йдеться про техніку, яка коштує сотні тисяч гривень.