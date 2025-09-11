У Косові автівка збила дівчинку на пішохідному переході. ФОТО

Поліцейські Івано-Франківщини розслідують ДТП, у якій травмовано 11-річну дівчину.

Автопригода трапилась на Косівщині. Слідчі встановлюють усі обставини події в межах розпочатого кримінального провадження, пише Правда з посилання на поліцію Прикарпаття.

10 вересня, близько 13:40 на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Косів.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що 30-річна жителька Косівського району, керуючи автомобілем «Volkswagen Caddy», не врахувала дорожню обстановку, проявила неуважність та допустила наїзд на дівчину, яка переходила проїзну частину дороги по пішохідному переході.

Внаслідок аварії малолітня отримала травми, її госпіталізовано до лікарні. Поліцейські перевірили водійку на стан алкогольного сп’яніння – твереза.