Дмитро Комаров відповів на хейт щодо його джипінгу Карпатами

Днями дослідник Дмитро Комаров відправився з експедицією в Карпати, щоб дізнатись, як живуть люди у високогірних селах. Для пересування в горах користувався джипами.

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Після цього випуску з Карпат виникла хвиля обурень навколо теми джипінгу. Відповідаючи на хейт, Дмитро Комаров пояснити свою позицію, пише Правда.іф.

Він абсолютно погоджується із забороною пересування механічним транспортом територією національних парків і заповідників. Ба більше, вважає, що в такі зони краще взагалі фізично закрити в’їзд.

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“Але Карпати – це не тільки заповідники. Тому важливо розрізняти незаконний джипінг і реальне життя людей у горах, їзду по звичайним гірським дорогам загального користування. Дехто вважає, що в горах треба ходити тільки пішки. Але авто тут – це не розвага, а життєва необхідність. А цими дорогами, які хоч і розбиті та нерідко нагадують швидше бездоріжжя, кожен день їздять місцеві жителі на джипах, старих «Нивах», УАЗах, ЛуАЗах – щоб привезти додому продукти та інші необхідні у повсякденному житті річі. Лікарі – коли потрібна термінова медична допомога. Вчителі та діти – їдуть у школу та назад додому, тощо. А якщо у родині немає автомобіля – їх підвозять сусіди чи друзі, бо 10–15 км в один бік пішки щодня не проходиш. Нести продукти на 16-й поверх без ліфту – вже складно. А спробуйте занести їх на 16 км вгору взимку по крутих гірських стежках”, – йдеться у його дописі.

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За його словами, Карпати – це не тільки заповідник «під ковпаком». Це дім, в якому живуть люди. Справжню шкоду Карпатам завдає не дідусь на «Ниві», що їде за хлібом, а несанкціоновані вирубки, забруднення річок, стихійні сміттєзвалища, тощо.

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І оскільки зйомки передач – це тривалий процес, то під час підготовки до експедиції, уважно вивчали відкриті джерела, карти та іншу інформацію, щоб уникнути потрапляння на території природозаповідного фонду.

“Ми ретельно продумували кожну деталь маршруту та обирали і використовували саме ті дороги загального користування, якими регулярно їздять місцеві мешканці і на яких точно дозволено рух транспорту”,- додає дослідник. Проте, знову думки людей у коментарях до його допису розділилися:

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