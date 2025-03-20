Ексдиректор лісгоспу на Прикарпатті завдав шкоди громаді на 4 мільйони гривень

Правоохоронці встановили, що 45-річний посадовець систематично зловживав службовим становищем та використовував повноваження всупереч інтересам громади.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

“Слідчі встановили, що тодішній директор спеціалізованого агролісгоспу, всупереч вимогам законодавства та статуту підприємства, реалізовував лісоматеріали за цінами, значно нижчими від ринкових, без проведення обов’язкових електронних торгів. Упродовж 2022 – 2023 років він укладав свідомо збиткові прямі договори на постачання деревини. Таким чином, неабияку матеріальну вигоду отримували окремі підприємства, тоді як громада втрачала значні кошти. За попередніми підрахунками, бюджет територіальної громади недоотримав понад 4 млн гривень”, – йдеться у дописі

Окрім цього, з’ясовано, що у 2023 році попри розпорядження засновника підприємства – ОКП «Івано-Франківськоблагроліс» – щодо перегляду цін з урахуванням ринкової кон’юнктури, директор навмисно проігнорував вимоги, затверджуючи прейскуранти із заниженими цінами. Зокрема йдеться про лісоматеріали породи «дуб». Така діяльність, за оцінкою слідства, свідчить про умисне порушення фінансово-господарської дисципліни.

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області оголосили підозру посадовцю за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Йдеться про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.