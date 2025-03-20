Минулої ночі Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку. ФОТО

російські війська масовано атакували Кропивницький за допомогою безпілотників. Внаслідок ударів є постраждалі, серед яких діти.

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Про це повідомили голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та ДСНС, передає Громадське.

За словами Райковича, ця російська атака на місто стала наймасованішою за час війни. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста: багатоповерхівки та приватний сектор.

«Як знущання — ворожі дрони вцілили по вулиці Миру», — каже голова ОВА.

Рятувальники заявили про 8 постраждалих, із яких одна дитина. Їм надали першу медичну допомогу, дехто переніс операції. На місці ударів розгорнули пересувний пункт незламності.

У Національній поліції кажуть, що кількість постраждалих досягла десяти людей, серед яких чотири дитини.

В «Укрзалізниці» повідомляли, що внаслідок обстрілів Кіровоградщини зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.

Через це для низки поїздів змінювали маршрути, що призвело до затримки руху. Однак уже за годину там заявили, що всі пошкодження усунули й рух поїздів через станцію Кропивницький відновили.