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Минулої ночі Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Минулої ночі Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
20/03/2025 13:07
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російські війська масовано атакували Кропивницький за допомогою безпілотників. Внаслідок ударів є постраждалі, серед яких діти.

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Про це повідомили голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та ДСНСпередає Громадське.

За словами Райковича, ця російська атака на місто стала наймасованішою за час війни. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста: багатоповерхівки та приватний сектор.

«Як знущання — ворожі дрони вцілили по вулиці Миру», — каже голова ОВА.

Пошкоджений вхід багатоповерхівки після вибуху

Рятувальники заявили про 8 постраждалих, із яких одна дитина. Їм надали першу медичну допомогу, дехто переніс операції. На місці ударів розгорнули пересувний пункт незламності.

У Національній поліції кажуть, що кількість постраждалих досягла десяти людей, серед яких чотири дитини.

Пошкоджений будинок з огороджувальною стрічкою

В «Укрзалізниці» повідомляли, що внаслідок обстрілів Кіровоградщини зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.

Через це для низки поїздів змінювали маршрути, що призвело до затримки руху. Однак уже за годину там заявили, що всі пошкодження усунули й рух поїздів через станцію Кропивницький відновили.