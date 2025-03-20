Сили оборони завдали удару по аеродрому “Енгельс” рф

Підрозділи Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому “Енгельс” у Саратовській області рф.
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Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише Правда.іф.
В районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.
Цей військовий об’єкт використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення.
Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію російської федерації проти України.