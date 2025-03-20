ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Нічне місто, світіння в небі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сили оборони завдали удару по аеродрому “Енгельс” рф

Автор: Оксана Марушкевич
20/03/2025 13:38
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Підрозділи Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому “Енгельс” у Саратовській області рф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише Правда.іф.

В районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Вибух та дим на горизонті за заходу сонця.

Цей військовий об’єкт використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення.

Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію російської федерації проти України.

Вибух на аеродромі, димова хмара над будівлями.