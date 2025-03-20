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Відомо, коли в Івано-Франківській громаді учні підуть на весняні канікули
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомо, коли у Франківську учні підуть на весняні канікули

Автор: Олег Мамчур
20/03/2025 14:12
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У ліцеях та гімназіях Івано-Франківської громади весняні канікули триватимуть з 24 до 28 березня — така рекомендація департаменту освіти та науки міської ради.

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Про це у коментарі Суспільному повідомила його директорка Вікторія Дротянко.

“Якщо адміністрація школи захоче інакше розпочати канікули, вона має на це повне право. Ми рекомендуємо — з 24 по 28 березня”, — сказала Дротянко.