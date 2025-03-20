Відомо, коли у Франківську учні підуть на весняні канікули

У ліцеях та гімназіях Івано-Франківської громади весняні канікули триватимуть з 24 до 28 березня — така рекомендація департаменту освіти та науки міської ради.

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Про це у коментарі Суспільному повідомила його директорка Вікторія Дротянко.