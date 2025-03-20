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В Долині повідомили про замінування міської ради
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Долині повідомили про замінування міської ради

Автор: Олег Мамчур
20/03/2025 14:26
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У Долині надійшло повідомлення про замінування будівлі міської ради.

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Про це повідомив міський голова Долини Іван Дирів, пише Правда.

“Чи це чийсь невдалий жарт, чи просто хтось втомився працювати або не хоче, щоб продовжувалось чергове засідання сесії, ми не знаємо, але мусимо вжити всіх заходів безпеки. Важливо не піддаватися паніці і бути розсудливими”, — заявив Іван Дирів.

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