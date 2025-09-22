Дні здоровʼя: де цього тижня на Прикарпатті працюватимуть бригади медиків

Виїзні мобільні медичні бригади Червоного Хреста продовжують працювати в громадах області.
Цього тижня отримати консультації лікарів та пройти базові обстеження зможуть мешканці таких населених пунктів:
- 22.09 – Слобідка, Лючки, Якубівка;
- 23.09 – Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного,8), Кривополе, Якубівка;
- 24.09 – Тлумач (вул. Винниченка), Кути, Коломия ( вул. І. Франка, 18А);
- 25.09 – Марківці, Барвінкове, Снятин (вул. Гоголя, 23);
- 26.09 – Івано-Франківськ (вул. Героїв Упа, 1), Вербовець, Тишківці.