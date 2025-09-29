ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
«Дні здоровʼя»: де на Прикарпатті цього тижня працюватимуть виїзні бригади медиків
«Дні здоровʼя»: де на Прикарпатті цього тижня працюватимуть виїзні бригади медиків

Автор: Олег Мамчур
29/09/2025 07:23
Прикарпатців запрошують долучатись та своєчасно звертатись за медичною допомогою.

Про це повідомляють у пресслужбі голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

Графік роботи виїзних бригад медиків на наступний тиждень:

  • 29.09 – м. Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Слобідка, Шепіт, Любківці;
  • 30.09 – Гринівка, м. Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного, 8, Хороцеве, Монастирок;
  • 01.10 – м. Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Боднарів, Смодна, Торговиця;
  • 02.10 – Ясень, Підвербці, Вербовець, Торговиця;
  • 03.10 – Гринівка, м. Івано-Франківськ (вул. Героїв Упа,1), Ільці, Сороки.

Більш детальну інформацію про адресу та час роботи медиків можна дізнатись у своїх територіальних громадах.

