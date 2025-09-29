«Дні здоровʼя»: де на Прикарпатті цього тижня працюватимуть виїзні бригади медиків

Прикарпатців запрошують долучатись та своєчасно звертатись за медичною допомогою.
Про це повідомляють у пресслужбі голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.
Графік роботи виїзних бригад медиків на наступний тиждень:
- 29.09 – м. Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Слобідка, Шепіт, Любківці;
- 30.09 – Гринівка, м. Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного, 8, Хороцеве, Монастирок;
- 01.10 – м. Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Боднарів, Смодна, Торговиця;
- 02.10 – Ясень, Підвербці, Вербовець, Торговиця;
- 03.10 – Гринівка, м. Івано-Франківськ (вул. Героїв Упа,1), Ільці, Сороки.
Більш детальну інформацію про адресу та час роботи медиків можна дізнатись у своїх територіальних громадах.