«Дні здоровʼя»: де на Прикарпатті цього тижня працюватимуть виїзні бригади медиків

Прикарпатців запрошують долучатись та своєчасно звертатись за медичною допомогою.

Про це повідомляють у пресслужбі голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

Графік роботи виїзних бригад медиків на наступний тиждень:

29.09 – м. Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Слобідка, Шепіт, Любківці;

Більш детальну інформацію про адресу та час роботи медиків можна дізнатись у своїх територіальних громадах.