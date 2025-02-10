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"Дні здоров'я" на Прикарпатті: графік роботи виїзних медичних бригад на тиждень
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“Дні здоров’я” на Прикарпатті: графік роботи виїзних медичних бригад на тиждень

Автор: Олег Мамчур
10/02/2025 10:16
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Цього тижня під час “Днів здоров’я” на Прикарпатті працюватимуть виїзні медичні бригади.

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Про графік роботи бригад розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Так, бригади Товариства Червоного Хреста будуть приймати:

  • 10.02 – Саджава, Слобідка, Шепіт, Озеряни, Хлібичин, Князівське;
  • 11.02 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8), Вербовець, Мельна, Хлібичин, Підлісся;
  • 12.02 – Надвірна (Майдан Шевченка, 30), Загвіздя, Барвінкове, Бурштин (Ольги Басараб,1), Снятин (Гоголя, 23), Закерничне;
  • 13.02 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Красилівка, Шешори (огляд паліативних хворих), Стопчатів, Кліщівна, Сороки, Ілемня;
  • 14.02 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Акрешора, Вербилівці, Лука, Сливки.

Водночас працюватимуть бригади “Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України”:

  • 14.02 – Вигода.

Відбудуться також виїзні прийоми й бригади гінекологів:

  • 10.02 – Гринівка;
  • 11.02 – Глибоке, Мишин;
  • 12.02 – Забережжя, Яремче;
  • 13.02 – Грабовець, Рунгури;
  • 14.02 – Старі Богородчани, Коломия (Петлюри, 98).

“Під час виїздів можна пройти базові обстеження, огляд у лікарів, зробити профілактичні щеплення”, — вказала посадовиця.