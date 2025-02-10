“Дні здоров’я” на Прикарпатті: графік роботи виїзних медичних бригад на тиждень

Цього тижня під час “Днів здоров’я” на Прикарпатті працюватимуть виїзні медичні бригади.

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Про графік роботи бригад розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Так, бригади Товариства Червоного Хреста будуть приймати:

10.02 – Саджава, Слобідка, Шепіт, Озеряни, Хлібичин, Князівське;

11.02 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8), Вербовець, Мельна, Хлібичин, Підлісся;

12.02 – Надвірна (Майдан Шевченка, 30), Загвіздя, Барвінкове, Бурштин (Ольги Басараб,1), Снятин (Гоголя, 23), Закерничне;

13.02 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Красилівка, Шешори (огляд паліативних хворих), Стопчатів, Кліщівна, Сороки, Ілемня;

14.02 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Акрешора, Вербилівці, Лука, Сливки.

Водночас працюватимуть бригади “Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України”:

14.02 – Вигода.

Відбудуться також виїзні прийоми й бригади гінекологів:

10.02 – Гринівка;

11.02 – Глибоке, Мишин;

12.02 – Забережжя, Яремче;

13.02 – Грабовець, Рунгури;

14.02 – Старі Богородчани, Коломия (Петлюри, 98).