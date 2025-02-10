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В Карпатах відшукали 71-річного туриста, який блукав майже добу. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Карпатах відшукали 71-річного туриста, який блукав майже добу. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
10/02/2025 09:44
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Рятувальники розшукали 71-річного туриста зі Львова, який заблукав під час проходження маршруту у Карпатах.

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Про це пише Правда з посиланням на Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

8 лютого чоловік відстав від групи між горою Петрос і полониною Головчеська, але його зникнення помітили лише за кілька годин.

9 лютого о 15:00 заблукалого туриста знайшли. Стан його здоров’я задовільний. Рятувальники супроводили чоловіка до села Богдан, що у Закарпатській області.