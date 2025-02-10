В Карпатах відшукали 71-річного туриста, який блукав майже добу. ФОТО

Рятувальники розшукали 71-річного туриста зі Львова, який заблукав під час проходження маршруту у Карпатах.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда з посиланням на Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

8 лютого чоловік відстав від групи між горою Петрос і полониною Головчеська, але його зникнення помітили лише за кілька годин.

9 лютого о 15:00 заблукалого туриста знайшли. Стан його здоров’я задовільний. Рятувальники супроводили чоловіка до села Богдан, що у Закарпатській області.