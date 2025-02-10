Якою буде погода в Івано-Франківській області 10 лютого

10 лютого на Івано-Франківщині буде хмарно з проясненням, без опадів. На дорогах — місцями ожеледиця. Вночі температура знизиться до 14°морозу.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 6° до 8° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0-2° тепла.

По області вночі — 6-11° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла. У високогір’ї Карпат вночі прогнозують 9-14° морозу, вдень — 0-5° морозу.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.