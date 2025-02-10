ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні в Калуші проведуть в останню путь полеглого героя Степана Чекулая
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні в Калуші проведуть в останню путь полеглого героя Степана Чекулая

Автор: Ігор Василик
10/02/2025 09:05
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Герой загинув боронячи нашу землю від одвічного українського ворога

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив очільник Калуша Андрій Найда, передає Правда ІФ

У понеділок, 10 лютого, об 11:10 годині відбудеться виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься вулицями міста:

  • Івано-Франківська,
  • Бандери,
  • Грушевського ,
  • Винниченка,
  • пр.Лесі Українки,
  • Б.Хмельницького,
  • Литвина,
  • Молодіжна, 1 (заїзд у двір),
  • Литвина,
  • Січових Стрільців,
  • Євшана,
  • Європейська,
  • ПК “Мінерал”.

Парастас за захисником розпочнеться о 12:00 годині.

Чин похорону розпочнеться о 14:00 годині.

Відправа у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.

Поховають померлого старшого сержанта Степана Чикулая на Алеї Слави міського кладовища.