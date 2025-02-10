Сьогодні в Калуші проведуть в останню путь полеглого героя Степана Чекулая

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Про це повідомив очільник Калуша Андрій Найда, передає Правда ІФ
У понеділок, 10 лютого, об 11:10 годині відбудеться виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься вулицями міста:
- Івано-Франківська,
- Бандери,
- Грушевського ,
- Винниченка,
- пр.Лесі Українки,
- Б.Хмельницького,
- Литвина,
- Молодіжна, 1 (заїзд у двір),
- Литвина,
- Січових Стрільців,
- Євшана,
- Європейська,
- ПК “Мінерал”.
Парастас за захисником розпочнеться о 12:00 годині.
Чин похорону розпочнеться о 14:00 годині.
Відправа у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.
Поховають померлого старшого сержанта Степана Чикулая на Алеї Слави міського кладовища.