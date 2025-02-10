Сьогодні на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Івана Федюка

Про це повідомив міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Кортеж прибуде орієнтовно о 10:00 годині біля вʼїзду в місто з боку Чернівців, далі він попрямує до церкви священномученика Йосафата. Опісля відбудеться скорботна хода центром Коломиї до церкви Архистратига Михаїла.
Парастас відбудеться у понеділок 10 лютого о 17:00 годині, в селі Жуків (вул. Незалежності, 9).
Чин похорону розпочнеться за цією ж адресою у вівторок 11 лютого о 12:00.
Полеглий герой став у лави Сил оборони України у 2022 році, загинув під час виконання бойового завдання 3 лютого цього року на Запорізькому напрямку.
Вічна пам’ять та слава нашому захиснику. Висловлюю співчуття рідним, близьким та всім хто знав Івана.