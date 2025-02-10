Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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10 лютого – 130 років від дня народження Вільгельма фон Габсбурга (Василя Вишиваного) (1895-1948), внука передостаннього австро-угорського цісаря, українського військового діяча, полковника Легіону УСС;
– 80 років виповнюється Петру Пірусу (1945), педагогу і диригенту, директору Калуського коледжу культури і мистецтв, заслуженому працівнику культури України (1990-2019), уродженцю с. Сапогів Галицького району (нині Галицької міської територіальної громади Івано-Франківського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.