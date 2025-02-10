Сьогодні на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого героя Івана Кульчака

Скорботну звістку повідомив голова Надвірнянської міської територіальної громади Зіновій Андрійович, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Нагадаємо, що В рідне село повертається полеглий прикарпатець Іван Кульчак

У неділю, 9 лютого 2025 року, Герой-Захисник Кульчак Іван Володимирович востаннє повернувся додому…

Жителі Надвірнянської територіальної громади у скорботній тиші, зі сльозами в очах, низько схилили голови перед воїном, який віддав своє життя за Україну. Кожна така втрата — це невимовний біль, який не загоїться ніколи… Але Герої не вмирають. Вони живуть у нашій пам’яті, у наших серцях, у нашій боротьбі за Україну, написав Андрійович.