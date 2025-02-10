Сьогодні на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого героя Івана Кульчака

Скорботну звістку повідомив голова Надвірнянської міської територіальної громади Зіновій Андрійович, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Нагадаємо, що В рідне село повертається полеглий прикарпатець Іван Кульчак
Навіки в небесному строю!
У неділю, 9 лютого 2025 року, Герой-Захисник Кульчак Іван Володимирович востаннє повернувся додому…
Жителі Надвірнянської територіальної громади у скорботній тиші, зі сльозами в очах, низько схилили голови перед воїном, який віддав своє життя за Україну. Кожна така втрата — це невимовний біль, який не загоїться ніколи… Але Герої не вмирають. Вони живуть у нашій пам’яті, у наших серцях, у нашій боротьбі за Україну, написав Андрійович.
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. У цю тяжку мить немає слів, які могли б вгамувати біль утрати, але ми розділяємо вашу скорботу, схиляємо голови в пошані перед Захисником і молимося за його світлу душу.
Вічна слава і пам’ять Герою!
Прощання з Героєм Кульчаком Іваном Володимировичем відбудеться 10-го лютого в с. Красна.