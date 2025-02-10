Завтра в Івано-Франківську прощатимуться із полеглим героєм Максимом Ємцем

Сумну новину повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Фейсбук, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.
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Герой боронив Україну з 2014 року
На жаль, маємо втрати на фронті. Захищаючи Україну, загинув Максим Ємець, – написав Руслан Марцінків
У вівторок, 11 лютого, о 13:00 год розпочнеться прощання із загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка.
Вічна пам’ять і шана Герою. Щирі співчуття рідним та близьким.
Нагадаємо, що Прикарпатська військова Оксана Рубаняк втратила коханого на війні. ФОТО