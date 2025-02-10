ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Завтра в Івано-Франківську прощатимуться із полеглим героєм Максимом Ємцем
Диван на коліщатках в темній вітальні

Завтра в Івано-Франківську прощатимуться із полеглим героєм Максимом Ємцем

Автор: Ігор Василик
10/02/2025 08:13
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сумну новину повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Фейсбук, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Герой боронив Україну з 2014 року

На жаль, маємо втрати на фронті. Захищаючи Україну, загинув Максим Ємець, – написав Руслан Марцінків

У вівторок, 11 лютого, о 13:00 год розпочнеться прощання із загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка.

Вічна пам’ять і шана Герою. Щирі співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, що Прикарпатська військова Оксана Рубаняк втратила коханого на війні. ФОТО

Максим Ємець