До Франківська привезли “Золоті мʼячі” Блохіна, Бєланова та Шевченка. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 червня в Івано-Франківську всі охочі зможуть побачити одразу три “Золоті м’ячі”, які свого часу отримали легенди українського футболу — Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко.

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Трофей “Золотий м’яч” вручають з 1956 року найкращому футболісту світу. Українці здобували його тричі: Олег Блохін — 1975, Ігор Бєланов — 1986, Андрій Шевченко — 2004, пише Правда.

Співзасновник ROZETKA Владислав Чечоткін розповів, що “Золоті мʼячі” побувають в 11 містах України: Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Полтаві, Києві, Житомирі, Рівному та Луцьку.

“А також ми презентували благодійний поп-ап ROZETKA, в якому можна придбати спеціально створену для проєкту лінійку товарів: золоті футбольні м’ячі, футболки, пляшки та плакати з факсимільними підписами трьох володарів найпрестижнішої індивідуальної нагороди. Весь прибуток від продажу буде спрямований на проведення дитячого турніру “Шкільний мʼяч” від Української асоціації футболу”.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко додає, що головна мета проєкту — надихнути юних українців займатися футболом та показати, що немає нічого неможливого, якщо ти справді гориш своєю справою. Саме тому слоган турне — “Наступний золотий м’яч — твій”.

“Скоро буде 50 років, як я отримав “Золотий м’яч”, перший для України. Футбол — це гра, в якій важливі характер і наполегливість, а ще — сила духу, яку зараз щодня демонструють українці. Я вірю, що серед наших дітей зростає той, хто принесе Україні четвертий “Золотий м’яч””, — говорить Олег Блохін, футболіст, тренер.

Футболіст Ігор Бєланов ділиться, що зі своїм “Золотим м’ячем” він об’їздив Європу, Азію і, звісно, Україну — від великих міст до найвіддаленіших куточків, був навіть на фронті.

“Усюди й уболівальники, і юні футболісти раділи можливості побачити цей трофей. Я радий, що всі три “Золоті м’ячі” сьогодні разом, аби підтримати українців. І вірю: серед нашої молоді є багато талановитих дітей, і наступний “Золотий м’яч” в Україні — лише питання часу”, — зазначає він.

Унікальна експозиція діятиме з 12:00 до 20:00 біля центрального входу до міського озера з боку вул. Гетьмана Мазепи. У разі повітряної тривоги — експозиція буде тимчасово зупинена.