Двом захисникам з Верховинщини посмертно присвоєно орден “За мужність” III ступеня

Указами Президента України були відзначені державними нагородами двоє військовослужбовців з Верховинського району Івано-Франківської області, які загинули під час захисту незалежності та територіальної цілісності держави.

Відповідно до Указу Президента України № 358/2025, підписаного 30 травня 2025 року, а також Указу № 435/2025 від 27 червня 2025 року, двом військовослужбовцям з Івано-Франківщини посмертно присвоєно ордени «За мужність» III ступеня. Йдеться про старшого сержанта Андрія Зеленчука та старшого матроса Владислава Іванського, які загинули внаслідок бойових дій, захищаючи Україну від збройної агресії Російської Федерації, пишуть Версії.

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Як йдеться в офіційному повідомленні Івано-Франківської обласної державної адміністрації, обидва нагороджені були представниками Верховинської громади, а державні відзнаки присвоєно «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Старший сержант Андрій Зеленчук, якому Президент України посмертно присвоїв орден «За мужність» III ступеня згідно з Указом № 358/2025, до початку повномасштабної війни проживав на території Верховинщини та ніс службу в лавах Збройних Сил України. Його військова діяльність була пов’язана із виконанням бойових завдань у зоні активних бойових дій. На момент загибелі він перебував на передових позиціях та брав участь у забезпеченні оборони державного кордону, протистоячи збройним формуванням противника.

Старший матрос Владислав Іванський, якому було присвоєно аналогічну державну нагороду згідно з Указом Президента № 435/2025, також походив з Верховинського району Івано-Франківської області. Він проходив службу у складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Його бойовий шлях був пов’язаний із виконанням завдань у межах територіальних вод, а також участю в операціях з протидії агресії у прибережних районах півдня України. Владислав Іванський, як і Андрій Зеленчук, загинув, виконуючи обов’язок перед Батьківщиною.

На сьогоднішній день загиблі воїни з Верховинщини офіційно увійшли до списку прикарпатців, які були відзначені державними нагородами посмертно за участь у відсічі збройної агресії проти України з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Їхні імена занесено до пам’ятних списків громад області, зокрема в межах проєктів вшанування пам’яті полеглих воїнів, які реалізуються на рівні громад і обласних установ.

Орден «За мужність» III ступеня, яким було посмертно нагороджено Андрія Зеленчука і Владислава Іванського, відповідно до чинного законодавства, присвоюється громадянам України, які проявили мужність, героїзм та самопожертву під час виконання службових обов’язків, участі в бойових діях або при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із загрозою життю та здоров’ю. Посмертне нагородження передбачає вручення нагород рідним або представникам родини загиблого воїна.

У контексті нових указів Президента України про нагородження загиблих воїнів з Івано-Франківщини, обласна адміністрація наголосила на важливості збереження пам’яті про кожного захисника, чия доля назавжди залишиться в історії громади та держави. Зазначимо, що впродовж останнього року відзнаками державного рівня було відзначено ще низку військовослужбовців з територіальних громад Івано-Франківської області, які загинули, виконуючи бойові завдання на різних напрямках фронту.