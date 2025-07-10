На Івано-Франківщині планують збудувати ветеранський простір: область увійшла до переліку семи учасників державного проєкту

На Івано-Франківщині готуються до реалізації державного інвестиційного проєкту зі створення ветеранського простору, який надаватиме широкий спектр послуг для військовослужбовців, які повертаються з фронту.

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У межах державного підходу до розбудови інфраструктури підтримки військовослужбовців після повернення із зони бойових дій, на Івано-Франківщині заплановано будівництво нового ветеранського простору, що відповідатиме сучасним вимогам до соціальної, правової та психологічної реабілітації захисників і захисниць України. Як зазначив заступник начальниці Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин, Івано-Франківщина увійшла до переліку семи областей, у яких у 2025 році буде реалізовано державний проєкт зі створення ветеранських просторів, пишуть Версії.

У своєму коментарі посадовець зазначив, що майбутній об’єкт покликаний стати багатофункціональним місцем підтримки для військових, де вони зможуть отримати низку послуг, важливих для процесу адаптації до мирного життя.

“Простір стане майданчиком, де нашим захисникам надаватимуть всю необхідну допомогу: від юридичної до психологічної. Також захисники та захисниці матимуть можливість займатися спортом, а відтак — покращити фізичне здоров’я”, — йдеться у заяві.

Будівництво передбачено в межах субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту розвитку ветеранських просторів. Згідно з урядовою постановою, ухваленою нещодавно Кабінетом Міністрів України, загальний обсяг коштів, передбачених для цієї мети у 2025 році, становить понад 446 мільйонів гривень. Фінансування буде розподілено рівними частинами між сімома областями, серед яких — Івано-Франківська.

За словами Віталія Ільчишина, підготовчі роботи вже тривають. Станом на зараз у регіоні розроблено проєктно-кошторисну документацію, а також визначено земельну ділянку, на якій планують розпочати будівельні роботи. Таким чином, з організаційної точки зору, область готова до втілення проєкту одразу після надходження бюджетного фінансування.

Як підкреслюється в офіційному повідомленні, будівництво ветеранських просторів не є ініціативою, орієнтованою виключно на перспективу. Це, перш за все, відповідь на виклики сьогодення.

“Будівництво ветеранських просторів — це не питання майбутнього. Це потреба сьогодення”, — сказано у публікації.

Наголошується також на важливості створення підтримуючого середовища для військовослужбовців, які завершили службу та потребують реінтеграції у цивільне життя. У зв’язку з постійним поверненням з фронту захисників, питання соціалізації, супроводу та відновлення здоров’я є надзвичайно актуальним для громад.

“Щодня з фронту повертаються наші захисники, дуже важливо, щоб вони повертались в середовище, яке готове підтримати, почути й допомогти адаптуватися до цивільного життя”, — йдеться у поясненні представника обласної влади.

Згідно з представленим візуальним матеріалом — рендером, що ілюструє передбачуваний вигляд майбутнього об’єкта, простір буде облаштований з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, міститиме зали для занять спортом, приміщення для консультацій, відпочинкові зони, а також адміністративні кабінети для фахівців, які працюватимуть із ветеранами.