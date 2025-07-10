Де на Івано-Франківщині найчастіше стаються ДТП

Станом на 2025 рік на території Прикарпаття є 14 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і 31 — аварійно небезпечне. Їх визначали за підсумками попередніх трьох років.

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У яких населених пунктах на Івано-Франківщині трапляються ДТП, що найчастіше є їхньою причиною та що роблять, аби зменшити кількість аварій на цих ділянках, пише Суспільне.

Місця концентрації ДТП на Івано-Франківщині

У коментарі Суспільному заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки дорожнього руху Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Михайло Новосільський розповів, що за підсумками кількості дорожньо-транспортних пригод на Прикарпатті упродовж 2022-2024 років визначили 14 місць їхньої концентрації. Найчастіше аварії трапляються на дорогах Н-10 Стрий — Мамалига та Н-09 Мукачево — Львів.

“Місця ДТП в нас розконцентровані на різних ділянках, але можна виділити об’їзну в Коломиї. Там є найбільше аварійно небезпечних місць та концентрацій аварій. Враховуючи, що дорога зроблена, вона в хорошому стані, водії перевищують швидкість, скоюють неправомірні обгони, і це стає причиною ДТП. Ця ділянка — від Раківчика до Корнича”, — говорить Михайло Новосільський.

Зі слів Михайла Новосільського, більшість із 31 аварійно небезпечних місць також розташована на трасах Н-10 та Н-09.

Місця концентрації ДТП на дорозі Н-10 у 2022-2024

16 аварій — на різних ділянках об’їзної Коломиї;

12 — на різних ділянках у селищі Заболотів Коломийського району;

6 — у селі Раківчик перед поворотом на об’їзній Коломиї;

по 4 — у селі Голинь Калуського району, а також у Замулинцях та біля Устя Коломийського району.

Місця концентрації ДТП на дорозі Н-09 у 2022-2024

10 аварій — на різних ділянках між селами Черче та Підкамінь Івано-Франківського району;

7 — у селі Микуличин Надвірнянського району;

4 — між містом Галич та селом Поплавники Івано-Франківського району.

Ще одним місцем концентрації ДТП є ділянка між Івано-Франківськом і Тисменицею на дорозі Н-18 Івано-Франківськ — Тернопіль. Там за три роки зафіксували чотири аварії.

Як зменшити кількість ДТП на місцях їхньої концентрації

Михайло Новосільський розповідає: на основі інформації про місця концентрації ДТП й аварійно небезпечні ділянки складають план робіт для удосконалення там дорожнього руху й ліквідації причин аварій.

“Там встановлюють знаки, сигнальні стовпчики, роблять дорожню розмітку, досипають обочини тощо. Коли вже ці місця доведені до безпечної експлуатації, їх знімають з переліку небезпечних. Два тижні тому була спільна комісія Департаменту поліції України, обласної Служби відновлення, місцевої поліції та органів влади. Вони об’їжджали 30 аварійно небезпечних місць. І виявили шість, де цього року будуть ставити камери автоматичної фіксації правопорушень”, — розповідає Михайло Новосільський.

Речниця патрульної поліції в області Христина Мриглід у коментарі Суспільному сказала, що для нагляду за безпекою дорожнього руху в місцях найбільшого скупчення ДТП збільшили кількість екіпажів поліцейських. Також створили додаткові автопатрулі, яких залучають контролювати дорожній рух на найбільш аварійних ділянках доріг у вихідні та святкові дні.