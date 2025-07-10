Представники трьох громад з Івано-Франківщини взяли участь у Конференції з відновлення України в Римі

Делегація з Івано-Франківщини, до складу якої увійшли представники трьох територіальних громад, взяла участь у Міжнародній конференції з відновлення України URC 2025, що відбулася в Римі.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У столиці Італії 10 липня відбулася Конференція з відновлення України URC 2025, яка зібрала понад 4000 учасників, включаючи представників урядів, міжнародних фінансових установ, бізнесу та громадянського суспільства з різних країн світу, пишуть Версії.

Одним з ключових меседжів цього міжнародного заходу стало питання залучення ресурсів, технологій і партнерських ініціатив для відбудови України, постраждалої внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Серед учасників форуму — Президент України Володимир Зеленський, який під час свого виступу наголосив на пріоритетах, які мають бути враховані в процесі відновлення. Зокрема, йшлося про потребу в посиленні протиповітряної оборони як умови безпеки для реалізації проєктів реконструкції, а також про необхідність використання заморожених російських активів на потреби відбудови української держави.

“Збільшити інвестиції у протиповітряну оборону, спрямувати заморожені російські активи на відновлення України”, — йдеться у повідомленні про підсумки виступу Президента.

У рамках конференції вже узгоджено та підготовлено до підписання близько 200 угод, загальна вартість яких перевищує 10 мільярдів євро. Це угоди, які стосуються проєктів у сферах інфраструктури, енергетики, цифровізації, охорони здоров’я, освіти, а також підтримки малого та середнього бізнесу в регіонах.

Івано-Франківська область була представлена на форумі делегацією, до складу якої увійшли представники трьох територіальних громад.

Участь прикарпатських громад у конференції є важливим етапом для подальшої реалізації конкретних проєктів на території області.

Конференція URC 2025 у Римі стала майданчиком для пошуку довгострокових рішень, які дозволять забезпечити стійке відновлення територій, що зазнали руйнувань унаслідок бойових дій. Захід був організований за участі уряду Італії, Європейської комісії, міжнародних фінансових організацій та у тісній координації з Кабінетом Міністрів України.