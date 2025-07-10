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Піротехніки Прикарпаття продовжують розміновувати Херсонщину

Автор: Оксана Марушкевич
10/07/2025 19:30
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Прикарпатські сапери ДСНС збирають «урожай» війни — нерозірвані боєприпаси.

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Про це повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Кожна вибухова знахідка — це чиєсь врятоване життя. З початку робіт на деокупованій частині Херсонщини надзвичайники знешкодили понад 62 тисячі вибухонебезпечних предметів. Роботи триватимуть до тих пір, поки рідна земля не стане безпечною.

“Вкотре нагадуємо: натрапили на підозрілий предмет – не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101! Бережіть своє життя!” – закликають рятувальники.

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