Піротехніки Прикарпаття продовжують розміновувати Херсонщину

Прикарпатські сапери ДСНС збирають «урожай» війни — нерозірвані боєприпаси.
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Про це повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Кожна вибухова знахідка — це чиєсь врятоване життя. З початку робіт на деокупованій частині Херсонщини надзвичайники знешкодили понад 62 тисячі вибухонебезпечних предметів. Роботи триватимуть до тих пір, поки рідна земля не стане безпечною.
“Вкотре нагадуємо: натрапили на підозрілий предмет – не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101! Бережіть своє життя!” – закликають рятувальники.