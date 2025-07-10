ДТП фіри та Ауді на Прикарпатті: суд відмовив у стягненні з фірмана понад 300 тисяч гривень

Тисменицький районний суд відмовив у позові місцевого мешканця, який вимагав стягнути понад 300 тисяч гривень за пошкодження автомобіля внаслідок ДТП з фірою.

Про це пише “Галка” з посиланням на рішення Тисменицького районного суду.

ДТП трапилась 15 лютого 2024 року в селі Одаї. Під час повороту вліво гужовий транспорт зіткнувся з автомобілем Audi Q3. Власник автомобіля оцінив збитки у 271496 гривень матеріальної та 50 000 гривень моральної шкоди.

Суд встановив, що відсутні належні докази провини водія підводи, а також причинного зв’язку між його діями та зіткненням. Крім того, гужовий транспорт не вважається джерелом підвищеної небезпеки, тож до справи не можна застосувати відповідні норми Цивільного кодексу.

Суд зауважив, що постановою в адміністративній справі було закрито провадження щодо водія підводи через відсутність складу правопорушення — адже керівник гужового транспорту не є учасником дорожнього руху у значенні КУпАП.

Позивач зобов’язаний сплатити 3028 грн судового збору.