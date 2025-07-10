На Прикарпатті через суд вимагають захистити пам’ятку археології національного значення

Івано-Франківська окружна прокуратура звернулася до суду в інтересах держави в особі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України щодо бездіяльності Івано-Франківської районної державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини.

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Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області.

Підставою для пред’явлення позову стало невжиття заходів з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі та режими використання території пам’ятки археології національного значення — Поселення багатошарове “Старуня I”, що розташоване в селі Старуня Богородчанської селищної ради.

Це унікальний археологічний об’єкт, що охоплює періоди мезоліту, енеоліту та бронзової доби. Пам’ятку виявлено під час археологічних досліджень у 1976–1985 роках.

Попри її історико-культурну цінність та включення до реєстру, межі земельної ділянки досі не визначені, облікова документація — не виготовлена. Така бездіяльність створює ризики знищення пам’ятки.

Прокуратура вимагає зобов’язати уповноважений орган виконати обов’язки задля недопущення втрати об’єкта культурної спадщини.