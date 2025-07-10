У Надвірній відбудеться благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

Вже цієї неділі, 13 липня, у Надвірній відбудеться благодійний ярмарок на підтримку Збройних Сил України.

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Розповідає Інформатор Івано-Франківськ

Захід організовує Волонтерський штаб 4.5.0 спільно з отцем Андрієм Бакотою та Парафією Собору Благовіщення Пресвятої Діви. Кошти, зібрані під час ярмарку, будуть передані на підтримку збору, який організовує надвірнянка Наталія Дремлюга, для підрозділу свого чоловіка — бійця 72 ОМБР «Чорні запорожці».

На відвідувачів чекають домашні смаколики, сувеніри ручної роботи, художні вироби та розписані тубуси, а також фотозона для пам’ятних світлин.

Локація: територія Собору Благовіщення Пресвятої Діви (місто Надвірна). Початок: 10:00

Важливо, якщо ви хочете стати учасником ярмарку та запропонувати свої вироби або випічку — зв’яжіться з організаторами.