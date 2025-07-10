Число подписчиков — лучшее подтверждение того, что ваш контент популярен. Этот показатель влияет на первое впечатление от профиля, доверие аудитории, привлекательность для брендов и спонсоров. Увеличить его ускоренными темпами помогает накрутка подписчиков в Тик Ток — популярный и эффективный инструмент онлайн продвижения.

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Как накрутить подписчиков в Тик Ток

Накрутка подписчиков TikTok выполняется при помощи специальных сервисов, программного обеспечения или вручную, путем размещения объявлений на бирже микрозадач. Собрали варианты, которые точно работают.

LikesID.com

Интерфейс сервиса напоминает интернет-магазин. Чтобы купить подписчиков в Тик Ток в LikesID, нужно выбрать качество аккаунтов и указать объем. Чем больше размер заказа, тем дешевле себестоимость одной подписки.

Сервис работает с 2021 года, популярным стал быстро: по состоянию на 2025 год, выполнил почти 60 тысяч заказов. На сайте много положительных отзывов от блогеров, брендов и частных клиентов.

Качественные аккаунты . Можно выбрать уровень — Стандарт, Премиум и Люкс. Все профили выглядят реалистично.

. Можно выбрать уровень — Стандарт, Премиум и Люкс. Все профили выглядят реалистично. Низкие цены . Стоимость услуги ниже, чем у других сервисов. Например, сотню подписок от аккаунтов стандартного качества можно приобрести всего за 1,49 доллара.

. Стоимость услуги ниже, чем у других сервисов. Например, сотню подписок от аккаунтов стандартного качества можно приобрести всего за 1,49 доллара. Быстрая доставка . Количество фолловеров увеличивается постепенно, чтобы процесс выглядел естественно. За этим следит специальный алгоритм: он учитывает внутренние ограничения платформы, чтобы избежать санкций.

. Количество фолловеров увеличивается постепенно, чтобы процесс выглядел естественно. За этим следит специальный алгоритм: он учитывает внутренние ограничения платформы, чтобы избежать санкций. Гарантия 30 дней . Если после выполнения заказа число подписок уменьшится, LikesID.com гарантирует, что восстановит недостающие показатели в течение гарантийного периода.

. Если после выполнения заказа число подписок уменьшится, LikesID.com гарантирует, что восстановит недостающие показатели в течение гарантийного периода. Анонимный заказ. Раскрутка осуществляется без регистрации, достаточно предоставить ссылку на аккаунт (он должен быть открытым).

Сервис предлагает несколько вариантов оплаты: можно расплатиться картой, воспользоваться Google Pay Apple Pay, использовать популярные криптовалюты. Работает собственная служба техподдержки.

SocialBoss.org

Интерфейс простой и удобный: достаточно выбрать платформу, тип услуги и размер заказа. Доступны подписки от аккаунтов высокого и премиального качества. Минимальный объем — 50 подписок.

Доступные расценки . За пакет с сотней подписок нужно заплатить всего 3,49 долларов. При покупке больших пакетов предоставляются скидки до 34%.

. За пакет с сотней подписок нужно заплатить всего 3,49 долларов. При покупке больших пакетов предоставляются скидки до 34%. Быстрая доставка . Обработка заявок начинается сразу после оплаты. Время доставки — от 5 минут.

. Обработка заявок начинается сразу после оплаты. Время доставки — от 5 минут. Большой выбор услуг. Можно не только накрутить подписчиков в Тик Ток, но и купить лайки, комментарии, другие виды активности.

На сайте есть подробная информация о том, как накрутить подписчиков в Тик Ток, а также рекомендации по настройке аккаунта и выбору размера пакета. Но нужно учитывать, что интерфейс на английском языке.

SocialsGrow.com

Судя по внутренней статистике сервиса, автоматическая накрутка подписчиков в Тик Ток онлайн пользуется популярностью: услугой воспользовались минимум 2,2 тысячи пользователей. Средняя оценка — 5 баллов из 5 максимальных. Помимо TikTok, компания работает и с другими платформами, что удобно, если вы продвигаетесь сразу в нескольких социальных сетях — можно заказать все услуги на одном сайте.

Гарантия 30 дней . Работает по запросу: если заметите, что число подписок уменьшилось, можно связаться со службой поддержки, и вам все возместят.

. Работает по запросу: если заметите, что число подписок уменьшилось, можно связаться со службой поддержки, и вам все возместят. Умеренные цены . За пакет с сотней подписок нужно заплатить 2,45 доллара. Минимальный заказ — 50 подписок.

. За пакет с сотней подписок нужно заплатить 2,45 доллара. Минимальный заказ — 50 подписок. Анонимный заказ. Компания гарантирует конфиденциальность и не требует регистрации.

Качество аккаунтов высокое, но накрутка настоящих подписчиков в Тик Ток в этом сервисе недоступна. Время доставки — от 15 минут.

Influensly.com

Сервис предоставляет услуги продвижения в социальных сетях при помощи рекламы Google Ads. В отличие от конкурентов, он не предлагает заказать подписчиков в Тик Ток, а специализируется на комплексной работе с аккаунтом. Оплатив месячную подписку, вы получите дополнительные просмотры 3 и более публикаций, что может привести вам реальных фолловеров.

Умеренная стоимость . Подписка на месяц обойдется от 19,99 до 99,99 доллара.

. Подписка на месяц обойдется от 19,99 до 99,99 доллара. Без регистрации . Достаточно, чтобы аккаунт был общедоступным. Не нужны пароли или любая личная информация.

. Достаточно, чтобы аккаунт был общедоступным. Не нужны пароли или любая личная информация. Таргетированная реклама. Сервис обещает таргетинг на вашу целевую аудиторию.

Influensly утверждает, что комплексный подход в 15 раз эффективнее, чем если бы вы просто решили купить подписчиков в Тик Ток дешево. Рейтинг сервиса, по отзывам пользователей — 4,8 из 5.

InfluBoss.com

Сервис специализируется только на работе с платформой Тик Ток. Обещает круглосуточную поддержку и доставку заказа в течение одного дня. Работает по простой схеме: выбор пакета → указание аккаунта → оплата → получение услуги.

Высокое качество. Сервис использует аккаунты с детальным и реалистичным оформлением.

Сервис использует аккаунты с детальным и реалистичным оформлением. Низкие цены . На сайте можно купить 1000 подписчиков в Тик Ток за 17,29 доллара.

. На сайте можно купить 1000 подписчиков в Тик Ток за 17,29 доллара. Много положительных отзывов. На сайте публикуются истории клиентов, которые пользовались услугами — можно почерпнуть полезную информацию.

Минимальный размер заказа — 50 подписок. Самая популярная услуга — накрутка 1000 подписчиков в Тик Ток, но есть и пакеты большего размера, на которые действуют скидки.

Likessocial.com

Сервис работает более 10 лет. Интерфейс выглядит устаревшим, но разобраться и оформить заказ нетрудно. Запрещен черный пиар — нельзя заказывать негативные комментарии или другие действия во вред конкурентам.

Оперативная доставка . Старт — через 5-10 минут после оплаты. Средняя скорость составляет не более 1000 фолловеров за день.

. Старт — через 5-10 минут после оплаты. Средняя скорость составляет не более 1000 фолловеров за день. Есть небольшие пакеты . Минимальный размер заказа — 1 фолловер.

. Минимальный размер заказа — 1 фолловер. Дополнительные услуги. Для Тик Тока также можно заказать лайки и просмотры.

Цены на сайте невысокие: сотня активных подписчиков обойдется в 3,15 доллара. География аккаунтов — только Украина. Для заказа обязательна регистрация.

Epicstars.com

Платформа, которая помогает искать инфлюенсеров для дальнейшего сотрудничества. Это вариант для тех, кому не нравится идея купить живых подписчиков в Тик Ток, но хочется продвигать аккаунт. Сервис ориентирован на русскоязычную аудиторию.

Быстрый запуск рекламных кампаний . Не нужно тратить время на поиск блогера — достаточно зарегистрироваться на платформе и оплатить доступ.

. Не нужно тратить время на поиск блогера — достаточно зарегистрироваться на платформе и оплатить доступ. Детальная информация о блогерах. Площадка предоставляет доступ к статистике публикаций.

Месячная подписка обходится в 98 евро. Блогеры, представленные на платформе, работают с Instagram, YouTube, X, Telegram, Facebook (но не Tik Tok).

Tiktop-free.com

Биржа микрозаданий с автоматической проверкой. Позволяет разместить объявление для поиска исполнителей. Это может занять некоторое время — все зависит от условий и вашего бюджета.

Полная свобода действий. Самостоятельно договариваетесь о ценах, сроках выполнения заказа, качестве накрутки.

Самостоятельно договариваетесь о ценах, сроках выполнения заказа, качестве накрутки. Реферальная программа. До 30% от суммы начислений рефералов.

Биржа подходит для решения конкретных задач продвижения — например, при запуске акции или нового продукта. Но контролировать результат при таком подходе сложно.

Зачем нужна накрутка подписчиков в Тик Ток и как она работает

Накрутка подписок в Тик Ток — метод продвижения, который состоит в улучшении статистики аккаунта. Аудитория увеличивается при помощи ботов, оформленных как реальные пользователи. Но алгоритмы соцсети работают так, что это приводит к росту охватов, дальнейшему органическому увеличению числа фолловеров.

Почему за накруткой следует органический рост? Все просто: потому что сама по себе подписка — это уже сигнал платформе, что профиль интересен пользователям. В этом случае алгоритмы начинают оценивать контент как более ценный и транслировать его на широкую аудиторию. Да и другие люди, увидев большое число подписок, воспринимают вас как популярного автора.

Коротко о главном

Помните: даже качественная и безопасная накрутка — это не панацея. Не забывайте использовать внутренние инструменты для продвижения в Тик Ток, публиковать качественный контент, общаться с пользователями. Комбинируя методы продвижения и сочетая разные виды услуг по накрутке, как, например те, что доступны на сайте LikesID, можно добиться максимальных результатов.

FAQ

Легальна ли накрутка подписчиков Tiktok?

Используя накрутку, вы не нарушаете законодательство, но пренебрегаете внутренними правилами платформы. Это чревато ограничением функций, урезанием охватов или блокировкой аккаунта. Чтобы избежать проблем, пользуйтесь проверенными сервисами, которые выполняют накрутку качественно.

Как часто может выполняться накрутка подписчиков в Тик Токе?

Строгих правил нет. Учитывайте частоту публикаций: если новые видео выходят каждый день, то и накрутка подписчиков ТТ может выполняться регулярно. Не забывайте накручивать разные показатели — не только подписки, но и лайки, комментарии, репосты.

Чем накрутка подписчиков в Тик Ток за задания отличается от накрутки без заданий?

Накрутка за задания — это своего рода бартер. Вы выполняете микрозадания от других пользователей, набираете баллы и можете потратить их на оплату нужного вам вида накрутки. А пользуясь платными услугами, вы экономите время и получаете прогнозируемый результат.

Важна ли география подписчиков?

Она имеет значение при монетизации. Если ориентируетесь преимущественно на местный рынок, накрутка подписчиков в Тик Ток из Украины должна быть в приоритете. Но в целом этот показатель менее важен, чем прямые действия пользователей.

Сколько времени занимает в Тик Ток накрутка живых подписчиков?

Зависит от качества услуги и размера заказа. В среднем даже небольшие пакеты по 100 подписок доставляются за 15-45 минут. Поэтому если кто-то говорит, что знает, как накрутить подписчиков в Тик Ток за 5 минут, это повод насторожиться.