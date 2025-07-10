У Голосіївському районі Києва застрелили полковника СБУ, – ЗМІ

У Голосіївському районі столиці сьогодні вранці, 10 липня, застрелили полковника Служби безпеки України.

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Про це повідомляють «Суспільне» та Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах та СБУ.

Раніше столична поліція повідомила, що в Голосіївському районі Києва вранці сталася стрілянина. Потерпілий помер на місці.

За даними джерел ЗМІ, близько 09:00 чоловік наблизився до полковника СБУ Івана Воронича, і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого втік з місця вчинення злочину. Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.

В пресслужбі СБУ журналістам УП підтвердили вбивство співробітника служби.

Як повідомляє СБУ, правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за фактом убивства співробітника Служби безпеки України в Києві. На даний час слідчо-оперативна група здійснює огляд місця події.

«За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва відкрите кримінальне провадження. Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексі заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності», — розповіли у пресслужбі СБУ.

Поліція продовжує працювати на місці стрілянини. Особа, причетна до вчинення злочину встановлюється, вживаються заходи з її затримання.