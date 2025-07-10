У Франківську п’яний водій вчинив ДТП за участі трьох автівок

На вулиці Івасюка в Івано-Франківську водій автомобіля Nissan Qashgai не вибравши безпечну швидкість руху допустив зіткнення з автомобілем Nissan Leaf, який по інерції вʼїхав у автомобіль Volkswagen.

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Унаслідок аварії всі автомобілі отримали механічні пошкодження, пише Правда з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.

Патрульні, які прибули на виклик, помітили у 43-річного водія Nissan Qashgai явні ознаки сп’яніння. Чоловік від проходження освідування відмовився.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) КУпАП.