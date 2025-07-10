«Прикарпаття» у спарингу перемогло друголігову «Куликів-Білку»

У рамках підготовки до нового сезону івано-франківці зіграли свій перший літній спаринг. Суперником стала друголігова команда «Куликів-Білка».

У першому таймі в ході швидкої контратаки Хома реалізував вихід сам-на-сам, але невдовзі Панасюк прямим обвідним ударом зі штрафного зрівняв рахунок – 1:1, пише сайт Прикарпаття.

По перерві господарі забили ще двічі: спершу Геник вдало зіграв на добиванні, пробивши під поперечину, а за кілька хвилин після флангового навісу Барчук виграв верхову боротьбу і головою відправив м’яча над голкіпером. У підсумку, перемога прикарпатців – 3:1.

Контрольний матч

«Прикарпаття-Благо» – «Куликів-Білка» – 3:1

Голи: Хома (36), Геник (57), Барчук (60) – Панасюк (39)

Прикарпаття (1 тайм): Бобинець – Жмуйда, Швець, Француз (Демків, 43), Чушенко, Проців, Беспалько, Приходько, Радульський, Цюцюра, Хома.

Прикарпаття (2 тайм): Барасюк – Цибульник, Демків, Чушенко, Титов, Геник, Михальчук, Стаднік, Трофимюк, Барчук + гнп.

Наступний контрольний матч «зелено-жовті» проведуть 15 липня зі стрийською «Скалою 1911». Гра відбудеться на стадіоні «Рух». Про точний час початку повідомимо згодом у наших соцмережах.