На Франківщині проведуть в останню путь воїна Арсена Деркача

Завтра, 11 липня, о 16 годині зі сторони Чернівців до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом захисника, навідника-оператора батальйону спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Арсена Деркача.

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Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.

Кортеж прослідує по вул. Мазери, Бандери, Січових стрільців, Степана Тарабалки, Симона Петлюри, Івана Франка та Театральній до Кафедрального собору Преображення Христового УГКЦ. Парастас розпочнеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у суботу, 12 липня, об 11:00 в цьому ж соборі. Поховають захисника на Алеї Слави.

Що відомо про захисника

Арсен народився в Сопові. 11 років свого життя провів у Коломиї – тут навчався у Коломийському ліцеї №1 імені Василя Стефаника. В нашому місті відвідував спортивні секції, знайшов друзів, з якими проводив багато часу. Одразу після школи обрав для себе шлях служіння державі, навчаючись в Острозькій академії за спеціальністю «Національна безпека». Попри свій вік, він став до лав 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” і мужньо тримав оборону на сході країни. 11 липня йому мало б виповнитися лише дев’ятнадцять…

Висловлюю співчуття рідним та близьким нашого захисника. Розділяємо ваше горе, біль та смуток. Вічна пам’ять та слава Арсенові.