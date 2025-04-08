Еколога, який взяв хабар, апеляційний суд таки відправив до вʼязниці

Ухвалою колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду від 11 березня 2025 року відмовлено в задоволенні касаційної скарги захисника та залишено без змін вирок Долинського районного суду Івано-Франківської області від 2 листопада 2023 року.

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Цим вироком гр. Ф. визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, та призначено йому покарання у вигляді 5 років і 5 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком 3 роки з конфіскацією майна, стягнуто з нього на користь держави судові витрати за залучення експертів та проведення судових експертиз в розмірі 5 835,08 грн.

Згідно з вироком суду 18.05.2021 року близько 14 год. 01 хв. гр. Ф., який на той час працював на посаді начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) надр Управління державного екологічного нагляду (контролю) в Івано-Франківській області Державної екологічної інспекції Карпатського округу, перебуваючи на території автозаправної станції «АНД», що знаходиться поблизу центральної дороги в с.Гериня Долинської ТГ Калуського району Івано-Франківської області, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, зустрівся з потерпілим К. та одержав від нього неправомірну вигоду у вигляді паливних талонів на 2 тисячі літрів бензину марки А-92, вартістю 56 980,00 грн., які попередньо у нього вимагав за непритягнення до встановленої законом відповідальності, зменшення штрафних санкцій та неповідомлення правоохоронних органів про нібито вчинене кримінальне правопорушення – незаконну порубку дерев на території земельної ділянки. Гр. Ф. своєї вини в суді не визнавав, пояснюючи, що хоч з потерпілим і зустрічався, однак, нічого в нього не вимагав та від нього не отримував, а тільки консультував останнього щодо документів на земельну ділянку, яку той хотів придбати.

Однак, за результатами дослідження доказів: показань потерпілого, свідків, висновків експертиз, документів та даних негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися працівниками СБУ, вину обвинуваченого в судовому засіданні було доведено та призначено йому справедливе покарання у вигляді 5 років та 5 місяців позбавлення волі, підтверджене в подальшому рішеннями апеляційної та касаційної інстанції.