Emerson Energy Manager — розумне керування енергоресурсами підприємства

У сучасному промисловому виробництві контроль витрат на енергоносії стає стратегічно важливим.

Постійне зростання цін на електроенергію, газ, воду та інші ресурси змушує підприємства шукати

ефективні способи управління споживанням.

Саме для цього розроблено рішення Emerson Energy. Manager — систему, що забезпечує прозорість, контроль і аналітику енергоспоживання на всіх

рівнях виробництва.

Що таке Emerson Energy Manager?

Emerson Energy Manager — це програмне забезпечення для збору, обробки та аналізу даних

щодо використання енергоресурсів у промисловості. Система дозволяє в реальному часі

контролювати споживання електроенергії, пари, води, стисненого повітря, природного газу та інших ресурсів, а також виявляти втрати та неефективні ділянки.

Основні функції:

Збір та уніфікація даних з лічильників, SCADA, PLC та інших джерел

Моніторинг у реальному часі споживання енергоносіїв

Автоматичні звіти за періодами, цехами, ділянками

Аналіз KPI енергоефективності (наприклад, енергоспоживання на одиницю

продукції)

продукції) Виявлення аномалій та контроль за межами допустимих значень

Інтеграція з MES, ERP та іншими корпоративними системами

Переваги впровадження:

Зниження витрат на енергоресурси. Прозорість енергоспоживання на всіх рівнях.

Підвищення енергоефективності виробничих процесів. Підтримка відповідності стандартам

ISO 50001. Покращення екологічних показників підприємства

Для кого підходить це рішення?

Emerson Energy Manager ефективно працює в таких галузях:

хімічна та нафтохімічна промисловість

нафтогазова галузь

металургія

фармацевтика

харчова промисловість

целюлозно-паперова галузь

машинобудування

енергетика

Архітектура рішення

Система реалізована на гнучкій модульній архітектурі Emerson, що дозволяє масштабувати

рішення відповідно до потреб підприємства. Інтерфейс зручний для користувачів різних рівнів —

від енергоменеджера до керівника підприємства.

Інструменти візуалізації забезпечують наочність даних і швидкий доступ до потрібної інформації.

Чому DIGITAP?

Компанія DIGITAP є офіційним дистриб’ютором Emerson Automation Solutions в Україні та має

досвід реалізації проєктів із впровадження систем енергомоніторингу на великих підприємствах. Ми

забезпечуємо повний цикл впровадження — від аудиту та проектування до інтеграції та технічної

підтримки.

Бажаєте дізнатися більше або замовити демонстрацію?Залиште заявку на нашому сайті або

звертайтесь до наших фахівців.

Emerson Energy Manager

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