Викрав два авто та вчинив серію крадіжок: прикарпатські поліцейські затримали зловмисника.ФОТО

Поліцейські Івано-Франківщини оперативно затримали прикарпатця, якого обґрунтовано підозрюють у вчиненні серії крадіжок, незаконному заволодінні транспортними засобами, зберіганні психотропних речовин та набоїв. Раніше чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Фігуранта затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Поліцейські встановили, що 13 травня зловмисник проник до будинку мешканки Старобогородчанської територіальної громади, звідки викрав ключі від автомобіля «ВАЗ». Легковик був припаркований поблизу оселі, тож зловмисник втік на ньому з місця події.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку обласної поліції спільно з богородчанськими та тисменицькими поліцейськими, менш ніж за кілька годин, розшукали та затримали підозрюваного на викраденій автівці.

Йдеться про раніше судимого 22 –річного мешканця Богородчанщини.

“Під час поверхневого огляду у фігуранта вилучили зіп-пакет із речовиною, схожою на «амфетамін», а також 30 набоїв. Пізніше стало відомо, що передугоном він встиг викрасти ще й акумуляторну батарею з іншого транспортного засобу. Також встановлено його причетність до крадіжки, вчиненої у квітні цього року. Тоді він проник до будинку місцевого жителя Богородчанщини та викрав 42 тисячі гривень, а також стартовий пістолет «Флобер». Крім того, поліцейські з’ясували, що на його рахунку — іще один угон. Подія трапилась 10 травня на Тисмениччині. Фігурант з приватної території викрав автомобіль «Mercedes-Benz Vito». Який пізніше залишив в лісовому масиві”, – йдеться у дописі.

Зловмисника слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

На даний момент триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших кримінальних правопорушень.