У Франківську пам’ятник “Руській трійці” вдягли у вишиванки. ФОТО

15 травня – Всесвітній день вишиванки, коли українці в усьому світі одягають вишиванку, демонструючи національну ідентичність та єдність.

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До святкування долучився Івано-Франківськ: у центрі міста вишиванку одягнули на пам’ятник “Руській трійці”, пише Правда.

День вишиванки започаткували у 2006 році, завдяки студентці Чернівецького університету ім. Федьковича, яка запропонувала іншим учням прийти на заняття у вишиванках в один день. Спочатку до акції приєдналося кілька десятків студентів. Потім у вишитому одязі почали приходити викладачі, а свято стало відомим у місті.

Згодом “День вишиванки” став поширюватися по всій Україні, але найпишніше відзначається у Чернівцях. Дата цього свята спеціально призначена в будній день, щоб показати, що вишиванка може бути повсякденним одягом.