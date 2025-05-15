На Донеччині поліг військовослужбовець з Франківщини Білий Дмитро

У війні проти російських окупаційних військ загинув військовий Дмитро Білий з села Остриня.

Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацька міська рада

Трагічна звістка про загибель мужнього, сильного і незламного воїна облетіла Тлумацьку громаду.

Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув житель с. Остриня, солдат Дмитро Білий, 1992 року народження.