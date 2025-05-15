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На Донеччині поліг військовослужбовець з Франківщини Білий Дмитро

Автор: Оксана Марушкевич
15/05/2025 15:11
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У війні проти російських окупаційних військ загинув військовий Дмитро Білий з села Остриня.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацька міська рада

Трагічна звістка про загибель мужнього, сильного і незламного воїна облетіла Тлумацьку громаду.

Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув житель с. Остриня, солдат Дмитро Білий, 1992 року народження.

“Смерть кожного українського воїна – велика і важка втрата для цілого війська, нашої громади та України. Нестерпно боляче усвідомлювати, що війна забирає молоді життя наших захисників – цвіту української нації.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про Захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі”, – йдеться у удописі.